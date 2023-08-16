Pornhub открыл на сайте раздел с короткими вертикальными видео

На сайте видео для взрослых Pornhub появился раздел с короткими вертикальными видео наподобие YouTube Shorts и Instagram* Reels. Об этом сообщил Rozetked.
Раздел получил название Shorties. Он позволяет смотреть ролики, ставить им «лайки» и оставлять комменты. Каждое видео в разделе представляет собой тизер полноценного ролика.
По ссылке в тизере можно перейти на страницу заинтересовавшего видео и посмотреть его целиком. Поскольку у сервиса нет официального мобильного приложения, Shorties получится посмотреть только на сайте.
В данный момент раздел находится на стадии бета-тестирования. Компания пока официально не анонсировала новинку и не давала комментариев относительно того, будет ли Pornhub рекомендовать пользователям короткие видео исходя из их интересов.