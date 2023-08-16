Charli XCX гоняет на розовом кабриолете в клипе на саундтрек к «Барби»

Charli XCX поделилась клипом на «Speed Drive» — песню, которую она записала для фильма «Барби». Режиссерами выступили Рамез Силян, снявший документалку «Lil Peep: всё для всех», и сама Чарли.
В кадре артистка гоняет на розовом кабриолете Chevrolet Corvette вместе с моделью и дизайнеркой Девон Ли Карлсон, пока ее не прерывает видеозвонок от Сэма Смита — автора другого трека для «Барби».
Альбом саундтреков фильма «Барби» вышел 21 июля. Песни для картины написали Дуа Липа, Билли Айлиш, Ники Минаж, Lizzo, PinkPantheress и другие звезды. Пластинка представляет слушателям Барби и Кена разных эпох, стилей и образов.
Последний сольный студийник Шарлотты Эммы Эйтчисон (настоящее имя Charli XCX) увидел свет в марте 2022 года. На пластинку «Crash» попали 12 композиций, которые больше тяготеют к традиционной танцевальной музыке, нежели к экспериментальному гиперпопу, свойственному предыдущим записям артистки.