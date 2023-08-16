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«Детский мир» запустил сеть дискаунтеров «Еще». Товары в нем стоят до 99 рублей

Юлия Онодэра
Вчера в 22:22

Сеть магазинов товаров для детей «Детский мир» запустила дискаунтеры «Еще», в которых можно приобрести товары по цене до 99 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Первые магазины появились в Москве и Дзержинске. В них представлены товары для дома, гигиены и ухода, игрушки, косметика, одежда и обувь. В будущем дискаунтеры откроют в Воронеже, Ржеве, Тамбове, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах.

По информации Rb.ru, в данный момент готовится запуск десяти магазинов в дешевой продукцией, в том числе в Мытищах и Муроме. Их ассортимент будет состоять из более чем 4 тыс. товаров, таких как посуда и канцелярские принадлежности.

Стоимость половины из них составит до 99 рублей, утверждает издание. По данным РИА «Новости», столь дешевыми окажутся свыше тысячи предметов.

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