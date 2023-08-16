Ученые реконструировали песню, прослушанную добровольцами, по сигналам их мозга

Нейробиологи из Калифорнийского университета реконструировали трек, который прослушивали добровольцы, по активности их мозга. Об этом сообщают Naked Science и «Хайтек» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале PLOS Biology.
Ученые использовали данные, собранные во время другого эксперимента более десяти лет назад. Тогда 29 пациентам с тяжелой эпилепсией установили на поверхность мозга электроды, которые записывали его активность.
Людей с эпилепсией привлекают к подобным экспериментам, поскольку их припадки зачастую не удается остановить по-другому, кроме как непосредственным вживлением электродов в мозг.
В мозг пациентов, участвовавших в эксперименте, были имплантированы массивы из 2668 микроэлектродов. В ходе опытов им, в частности, дали послушать песню «Another Brick in the Wall, Part 1» группы Pink Floyd. В это время ученые снимали информацию об активности разных участков их мозга.
Анализ показал, что с музыкой коррелировали 347 электродов, в основном расположенных в верхней височной и нижней лобной извилинах, а также в складках сенсомоторной коры. Naked Science уточняет, что именно в эти области мозга отвечают за восприятие и интерпретацию звуков.
Для воссоздания оригинального трека нейробиологи обучили математическую модель на базе ИИ. Хоть получившаяся композиция и не полностью соответствует оригиналу, узнать в ней ритм и мелодию вполне возможно.
Помимо реконструкции нейробиологи определили, за что отвечают различные области мозга в восприятии музыки. К примеру, выяснилось, что участок верхней височной извилины ответственен за ритм: при игнорировании данных с него в композиции пропадала партия ритм-гитары и вообще трек получался наименее похожим на исходный.