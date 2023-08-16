Реклама
Новости

Ученые реконструировали песню, прослушанную добровольцами, по сигналам их мозга

Семён Гудошников
Сегодня в 22:18

Нейробиологи из Калифорнийского университета реконструировали трек, который прослушивали добровольцы, по активности их мозга. Об этом сообщают Naked Science и «Хайтек» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале PLOS Biology.

Ученые использовали данные, собранные во время другого эксперимента более десяти лет назад. Тогда 29 пациентам с тяжелой эпилепсией установили на поверхность мозга электроды, которые записывали его активность.

Людей с эпилепсией привлекают к подобным экспериментам, поскольку их припадки зачастую не удается остановить по-другому, кроме как непосредственным вживлением электродов в мозг.

В мозг пациентов, участвовавших в эксперименте, были имплантированы массивы из 2668 микроэлектродов. В ходе опытов им, в частности, дали послушать песню «Another Brick in the Wall, Part 1» группы Pink Floyd. В это время ученые снимали информацию об активности разных участков их мозга.

Анализ показал, что с музыкой коррелировали 347 электродов, в основном расположенных в верхней височной и нижней лобной извилинах, а также в складках сенсомоторной коры. Naked Science уточняет, что именно в эти области мозга отвечают за восприятие и интерпретацию звуков.

Для воссоздания оригинального трека нейробиологи обучили математическую модель на базе ИИ. Хоть получившаяся композиция и не полностью соответствует оригиналу, узнать в ней ритм и мелодию вполне возможно.

Помимо реконструкции нейробиологи определили, за что отвечают различные области мозга в восприятии музыки. К примеру, выяснилось, что участок верхней височной извилины ответственен за ритм: при игнорировании данных с него в композиции пропадала партия ритм-гитары и вообще трек получался наименее похожим на исходный.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»