Ученые реконструировали песню, прослушанную добровольцами, по сигналам их мозга

Анализ показал, что с музыкой коррелировали 347 электродов, в основном расположенных в верхней височной и нижней лобной извилинах, а также в складках сенсомоторной коры. Naked Science уточняет, что именно в эти области мозга отвечают за восприятие и интерпретацию звуков.