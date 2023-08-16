Экс-главреду The Moscow Times Еве Хартог не продлили российскую визу впервые за 10 лет

Нидерландской журналистке Еве Хартог, выступавшей ранее главным редактором The Moscow Times, отказали в продлении российской визы впервые за десять лет. Об этом она сообщила изданию De Groene Amsterdammer.
По словам Хартог, МИД России проинформировал ее о непродлении визы по решению неких «компетентных органов». «Мне дали шесть дней, чтобы упаковать свою жизнь», — заявила журналистка.
Хартог узнала, что ей срочно придется покинуть Россию через два дня после того, как она отправилась в исправительную колонию в Подмосковье, где ожидал суда оппозиционер Алексей Навальный.
Экс-главред The Moscow Times отметила, что, согласно международному праву, российские власти имели право не предоставлять ей никаких объяснений и не называть причин решения о непродлении визы.
Хартог работала в России с 2013 года. Она была корреспондентом The Moscow Times, а затем стала главным редактором издания. Параллельно журналистка писала для таких СМИ, как The Guardian, Time, Politico, RTL News и Vrij Nederland.
Издание NOS отметило, что Хартог была одним из последних нидерландских журналистов, работавших в России. Ранее страну покинули Ева Цукьер из NRC и Ирис де Грааф из NOS.