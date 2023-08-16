Минцифры: России не хватает 500–700 тыс. айтишников

Глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит IT-кадров в России в 500–700 тыс. человек, сообщает «Интерфакс». Такого количества специалистов не хватает, чтобы «поддерживать высокие темпы развития отрасли», сказал он.
Шадаев уточнил, что сейчас в IT-отрасли работают почти 740 тыс. человек. Он отметил, что «потребность в кадрах по-прежнему сохраняется», «хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается».
По словам министра, за прошлый год число сотрудников, которые работают в российских IT-компаниях, выросло на 13%, а объем продаж российских IT-решений увеличился на 22%.
В декабре прошлого года Шадаев говорил, что из России уехало примерно 10% айтишников — около 100 тыс. человек. При этом 80% уехавших продолжают работать на российские компании, утверждал министр.