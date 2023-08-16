Британский бункер времен Второй мировой переделали в люксовые апартаменты. Вот как они выглядят

Владельцы молочной фермы в Великобритании случайно обнаружили на своей территории заброшенные подземные сооружения. Когда стало известно, что это место было бункером во времена Второй мировой войны, британцы решили его восстановить — но уже в новом формате.
Около года архитектурное бюро Corstorphine & Wright создавало роскошные апартаменты в совершенно непригодном, на первый взгляд, месте. Рассказываем и показываем, как преобразилось военное сооружение, не потеряв при этом свою историческую ценность.
История бункера
Изначально бункер был одним из сооружений королевской радиолокационной станции RAF Ringstead, расположенной в заливе Рингстед, графство Дорсет. Она, в свою очередь, была одним из важнейших звеньев радиолокационной системы Chain Home, которая объединяла несколько станций, расположенных вдоль побережья Британских островов.
Во время Второй мировой войны RAF Ringstead сыграла решающую роль в усилении обороны страны от немецких воздушных атак. Станция обнаруживала и информировала военно-воздушные силы Британии о приближающихся вражеских самолетах.
В 1956 году станция была выведена из эксплуатации. Принадлежащие ей бункеры на протяжении десятилетий оставались заброшенными, однако один из них (а именно главный герой этой заметки) попал в руки Corstorphine & Wright и был восстановлен весной 2023 года.
Создание концепции
Директор Corstorphine & Wright Джонни Плант рассказал изданию Insider, что владельцы бункера обратились в бюро с просьбой «отпраздновать огромное историческое значение бункера» и превратить его в «жилое и коммерчески жизнеспособное пространство».
Пытаясь придумать дизайн, который расскажет историю бункера и напомнит о его военном прошлом, архитекторы обратились к консультантам по вопросам наследия. С ними бюро согласовывало свое каждое решение на этапе создания проекта.
«Очень важно, чтобы люди, оставаясь в бункере, знали, что находятся в бункере, а не в каком‑то обычном доме отдыха. Чтобы они понимали, что прикасаются к истории. Думаю, нам удалось этого добиться», — отмечает Джонни Плант.
Окно
«Мы хотели сыграть на истории бункера», — говорит Плант. Именно так была придумана идея окна: оно выглядит так, будто появилось на стене, пострадавшей от взрыва.
Окно стало ключевой особенностью апартаментов. Оно не только выглядит аутентично, но и наполняет все помещение естественным светом. И хотя оставить такой большой проем было технически непросто, архитекторы признаются, что не пожалели о решении сделать акцент именно на нем.
Бетонные стены
Чтобы сохранить исторический характер сооружения, архитекторы также решили оставить бетонные стены в их первоначальном виде.
«Если бы мы оштукатурили и покрасили стены, сделали стандартную отделку и деревянные полы, весь смысл первоначального сооружения был бы потерян», — говорят в Corstorphine & Wright.
Но возникла проблема — гидроизоляция. Если попытаться изнутри защитить помещение от проникновения воды, то первоначальный вид бетонных стен нарушится. Тогда архитекторы решили полностью откопать бункер, провести все гидроизоляционные работы с внешней стороны, а потом снова закопать.
Поскольку ландшафт был нарушен, бюро высадило новый ровный газон и заново изолировало сооружение, но уже таким образом, чтобы оно меньше обдувалось ветрами и пришлось тратить меньше ресурсов на его обогрев.
Бытовые удобства
В бункере есть две спальни, которые могут вместить четырех человек и «двух хорошо воспитанных собак», сказали в компании Sykes Holiday Cottages, которая сдает эти апартаменты.
Кухня оснащена современной электрической духовкой и плитой, холодильником с морозильной камерой и небольшой посудомоечной машиной. А обеденная зона расположена у открытого камина.
В ванной комнате есть душевая кабина, раковина, туалет, полотенцесушитель и полы с подогревом. Там тоже бетонные стены и никак не замаскированные трубы (для еще большей атмосферы бункера).
Цена и отзывы
Две ночи в обновленном бункере обойдутся в 700 фунтов стерлингов (около 84 тыс. рублей по текущему курсу). Это недешево, но в Sykes Holiday Cottages обещают, что это идеальное место для туристов и любителей истории: рядом расположен замок Сэндсфут и форт Нот.
И несмотря на стоимость, бункер пользуется большим спросом. Забронировать ночь в апартаментах получится не ранее чем за несколько месяцев. А до конца 2023 года осталось менее тридцати свободных дат.
На сайте Sykes Holiday Cottages пользователи пишут, что это место «поистине уникально» и обязательно для посещения. Гости хвалят современный уютный интерьер, а также отмечают, что внутри можно найти буклеты с информацией об истории бункера.