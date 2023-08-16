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В кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Федерико Феллини

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:02

В московском кинотеатре «Художественный» с 20 по 25 августа пройдет ретроспектива фильмов итальянского режиссера Федерико Феллини. Об этом «Афише Daily» рассказали представители кинотеатра.

Кинопоказы состоятся в вечернее время. На них представят картины «Амаркорд», «Сатирикон», «Три шага в бреду», «Джинджер и Фред», «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь».

Ретроспективу устроят совместно с Итальянским институтом культуры в Москве и итальянским посольством. Приобрести билеты на показы фильмов можно на «Афише».

Откроет программу трагикомедия «Амаркорд», рассказывающая историю Европы 1930-х годов сквозь призму детских впечатлений Феллини. Продолжит ее вольная экранизация древнеримского романа «Сатирикон» и интерпретация режиссером трех новелл Эдгара По «Три шага в бреду».

Затем в «Художественном» покажут более позднюю работу Феллини — ностальгическую и сентиментальную ленту «Джинджер и Фред», вдохновленную историей танцовщиков Фреда Астера и Джинджер Роджерс.

Наконец, в последние два дня фестиваля в кинотеатре можно будет посмотреть, пожалуй, самые известные картины итальянского классика — «Восемь с половиной» и «Сладкая жизнь».

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