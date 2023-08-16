В Беларуси «Группа Вагнер» зарегистрировалась как образовательная организация

В белорусском госреестре юрлиц и ИП появилось ООО «Группа Вагнер». Ее видом деятельности обозначены «прочие виды образования», пишет РИА «Новости».
Компания с уставным фондом в 200 белорусских рублей (около 7500 рублей российских) была зарегистрирована 4 августа в Могилевской области, деревне Цель. Именно в этой деревне находится лагерь ЧВК «Вагнер», куда наемники переместились после мятежа.
С данной регистрацией «Группа Вагнер» сможет открывать учебные центры, предлагающие коррекционные курсы и курсы повышения квалификации, обучать иностранным языкам и навыкам ведения беседы, проводить компьютерные курсы и курсы выживания.
Ранее в этой же деревне Цель было зарегистрировано ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Ее видом деятельности в реестре указано «управление недвижимым имуществом».
После неудавшегося мятежа часть наемников «Вагнера» переместилась в Беларусь по договоренности с Александром Лукашенко. Там, по словам местных властей, наемники передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Член совета командиров ЧВК с позывным Маркс заявлял, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.