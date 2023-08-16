В Беларуси «Группа Вагнер» зарегистрировалась как образовательная организация

После неудавшегося мятежа часть наемников «Вагнера» переместилась в Беларусь по договоренности с Александром Лукашенко. Там, по словам местных властей, наемники передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Член совета командиров ЧВК с позывным Маркс заявлял, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.