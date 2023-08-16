В Петербурге пройдет вечеринка с медийным баскетболом и ночными диджей-сетами

Промокоманды Basement Moscow и AVG Saint-Petersburg проведут 19 августа вечеринку на бывшем заводе «Арсенал» в Петербурге. Подробностями с «Афишей Daily» поделились организаторы.
Первая часть ивента будет посвящена баскетболу — перед основной сценой установят баскетбольный корт, где четыре команды «Лига ставок Media Basket» сыграют товарищеские матчи.
За звание лучших будут бороться Basement, AVG, Hoops и команда Элджея Sayonara Boys. Среди участников — битмейкер Чейз, диджей Леша Миронов, рэпер Недры, хореограф и участник Quest Pistols Show Вашингтон Саллес.
В промежутках между матчами на площадке пройдут состязания брейкеров.
Затем начнется музыкальная программа. В лайнапе резиденты AVG и Basement, а также хедлайнеры — Obladaet, Rocket, Alblak52, Friendly, Thug 52 и John However.
Мероприятие пройдет в Temple of Deer — комплексе зданий на Арсенальной набережной, где обустроены 10 сцен. Билеты на ивент ищите на «Афише».