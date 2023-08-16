Герой фильма «Невидимая сторона» подал в суд на приемных родителей

В результате они серьезно заработали на выпуске книги об истории Оэра и его приемной семьи, а затем — и на фильме по его мотивам. По словам Майкла, он не получил никаких денег от картины, тогда как супругам Туи и их двоим детям выплатили миллионы долларов.