Герой фильма «Невидимая сторона» подал в суд на приемных родителей

Бывший футболист Майкл Оэр, получивший известность благодаря фильму «Невидимая сторона» с Сандрой Баллок, подал в суд на приемных родителей. Он обвинил их в обогащении за его счет, сообщил ESPN.
Спортсмен заявил, что Шон и Ли Энн Туи никогда не усыновляли его. Вместо этого они якобы вынудили его подписать соглашение об опекунстве, позволявшее им заключать коммерческие сделки от его имени.
В результате они серьезно заработали на выпуске книги об истории Оэра и его приемной семьи, а затем — и на фильме по его мотивам. По словам Майкла, он не получил никаких денег от картины, тогда как супругам Туи и их двоим детям выплатили миллионы долларов.
В дальнейшем Туи, как считает Оэр, использовали его для продвижения семейного фонда и карьеры Ли Энн в качестве мотивационного оратора. Оэр отметил, что узнал о том, что подписанное им соглашение об опекунстве «не означало никаких семейных отношений», только в феврале 2023 года.
Теперь мужчина, которому исполнилось уже 37 лет, требует разорвать соглашение и наложить судебный запрет на использование его имени и образа семьей Туи. Он также хочет получить свою долю прибыли от публикации книги и фильма «Невидимая сторона» и претендует на компенсацию.
Шон Туи заявил, что семья «опустошена» иском Майкла. По словам мужчины, он и его жена не заработали никаких денег на фильме, а прибыль от книги, которую написал Майкл Льюис, поделили поровну между собой и тремя детьми, включая Оэра.
«Грустно думать, что мы стали бы зарабатывать деньги на любом из наших детей. Но мы будем любить Майкла в его 37 лет так же, как мы любили его в 16», — сказал он.
Издание The Guardian отметило, что Оэр заработал около 34 млн долларов за время своей карьеры в Национальной футбольной лиге США. В иске он не упоминает об этих деньгах и о том, что Туи каким‑либо образом воспользовались заработанными им деньгами.