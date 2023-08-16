Природные пожары в России в этом году уже охватили площадь в полтора раза больше, чем за весь 2022-й

С начала 2023 года МЧС зафиксировало в России более 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн гектаров. Это в полтора раза превышает показатели за весь 2022 год, сообщил глава министерства Александр Куренков на совещании у президента.