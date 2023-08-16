Природные пожары в России в этом году уже охватили площадь в полтора раза больше, чем за весь 2022-й

С начала 2023 года МЧС зафиксировало в России более 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн гектаров. Это в полтора раза превышает показатели за весь 2022 год, сообщил глава министерства Александр Куренков на совещании у президента.
«На сегодняшний день на всей территории страны действуют 169 очагов лесных пожаров на площади свыше 330 тыс. гектаров, из них локализованы только 13 очагов, то есть всего 17%», — цитирует его слова «Интерфакс».
Пять возгораний находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. В тушении пожаров активно задействована авиация, отметил Куренков.
По прогнозам МЧС, ситуация с пожарами останется неблагоприятной в Якутии, Хабаровском крае и Амурской области. В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации.
Летом 2023-го во многих субъектах России установилась аномально высокая температура. В начале июля в Екатеринбурге зафиксировали рекордную жару за все время наблюдений — 40 градусов. В Омской области из‑за аномальной жары и гибели посевов ввели режим чрезвычайной ситуации.