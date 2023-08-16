Продажа акций Apple, пицца в кредит и покупка Twitter: в сети делятся худшими финансовыми решениями

«Я заставила своего мужа продать акции Apple прямо перед тем, как вышел iPhone, чтобы мы могли купить наш первый дом. Вряд ли вы хотите знать, сколько они стоят сегодня. Теперь я должна остаться с ним навсегда, чтобы загладить свою вину. Он никогда не припоминал мне это, но я знаю, что если однажды он признается, что потратил все наши сбережения на блек-джек и проституток, я знаю, что он использует историю с акциями Apple против меня, и мне придется его простить», — u/luxii4.