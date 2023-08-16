Продажа акций Apple, пицца в кредит и покупка Twitter: в сети делятся худшими финансовыми решениями

Пользователь Reddit с ником u/BasalTripod9684 спросил у юзеров, какие худшие финансовые решения они когда‑либо принимали. Всего за три дня под его публикацией набралось более 9500 комментариев.
Многие рассказали, как они или их знакомые нарвались на неудачные кредиты, импульсивные покупки и проигрышные ставки. Собрали самые интересные комментарии из треда на случай, если вы как раз собирались совершить необдуманную трату.
«Я знал парня, который взял кредит на свадьбу, но спустил все деньги в казино. Теперь у него есть кредит на 20 тыс. [долларов], который нечем гасить», — u/armbar222.
«Мой коллега постоянно работал сверхурочно, за несколько лет он мог накопить на дом. Когда он подал заявку на ипотечный кредит, он рассчитал ежемесячную выплату с учетом зарплаты за все сверхурочные, которые отрабатывал. Я пытался сказать ему, что это плохая идея, но он не слушал. Через несколько лет он развелся, потому что его жена устала, что он постоянно на работе», — u/rubysundance.
«Парень из моего общежития получил 30 тыс. долларов по неизвестной причине, вероятно, в наследство или вроде того. Он поставил все деньги на победу „Нью-Йорк Янкис“ в одной игре. Они проиграли», — u/bulbipicg.
«Чувак, который владел небольшим магазином в нашем городе, потратил около 20 тыс. долларов на спиннеры. Он публиковал посты в соцсети около года, умоляя людей купить их, так как он может потерять свой бизнес. Его брак развалился из‑за этого», — u/Solid_Internal_9079.
«Переписал все на имя своей девушки, чтобы скрыть активы, поскольку задолжал налоговой. Она продала бизнес, обналичила счета и сбежала», — u/RavenBear2005.
«Подал заявку на кредит в размере 5000 долларов, но его долго одобряли, поэтому подал заявку на еще один кредит в размере 5000 долларов. Обе заявки приняли, и в конечном счете все деньги пошли на азартные игры», — u/Ok-Implement-4933.
«Купил телевизор в „черную пятницу“, вместо того чтобы починить протекающую крышу», — u/mangotangowango1.
«Мой брат и его жена были в огромных долгах, у них была не слишком высокооплачиваемая работа. В какой‑то момент они уже не могли позволить себе квартиру с двумя спальнями. Они вернулись домой, в подвал наших родителей. За неделю до переезда они собрали компьютер, а еще через год сознательно решили завести ребенка, все еще живя в подвале и зная, что их финансовое положение никак не улучшилось», — u/scarponiyikes.
«Они выиграли тысячи долларов и купили новую мультимедиасистему вместо того, чтобы закрыть долг по ипотеке, и лишились права выкупа дома позже в том же году. Незадолго до этого в их районе цены на жилье взлетели до небес. Они легко могли бы просто продать дом, немного доплатить за дом получше, и у них все еще остались бы деньги», — u/bryanlvd.
«Мой сосед по комнате заказывает доставку еды почти каждый день. Я знаю, сколько он зарабатывает, и понятия не имею, как он может себе это позволить», — u/TeHNyboR.
«Я заставила своего мужа продать акции Apple прямо перед тем, как вышел iPhone, чтобы мы могли купить наш первый дом. Вряд ли вы хотите знать, сколько они стоят сегодня. Теперь я должна остаться с ним навсегда, чтобы загладить свою вину. Он никогда не припоминал мне это, но я знаю, что если однажды он признается, что потратил все наши сбережения на блек-джек и проституток, я знаю, что он использует историю с акциями Apple против меня, и мне придется его простить», — u/luxii4.