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Финляндия создаст крупнейшие в ЕС запасы первой необходимости на фоне боевых действий на Украине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:35

Финляндия создаст крупнейший в Евросоюзе стратегический резерв первой необходимости, сообщает Bloomberg. Решение приняли на фоне начала российской спецоперации на территории Украины.

На проект требуется 242 млн евро, которые выделят из бюджета ЕС. Запасы будут предназначаться для стран Северной и Восточной Европы в случае чрезвычайных ситуаций. Руководитель проекта Тарья Рантала назвала химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы «наиболее вероятными из‑за текущей глобальной ситуации».

На складе будут храниться защитное и измерительное оборудование, тесты, детекторы, а также медикаменты и вакцины на случай пандемии. Строительство хранилища планируют закончить в 2024 году.

Аналогичные запасы создаются во Франции, в Польше и Хорватии, но в Финляндии являются крупнейшими — они включают как защитные, так и медицинские материалы.

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