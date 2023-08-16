Финляндия создаст крупнейшие в ЕС запасы первой необходимости на фоне боевых действий на Украине

На проект требуется 242 млн евро, которые выделят из бюджета ЕС. Запасы будут предназначаться для стран Северной и Восточной Европы в случае чрезвычайных ситуаций. Руководитель проекта Тарья Рантала назвала химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы «наиболее вероятными из‑за текущей глобальной ситуации».
На складе будут храниться защитное и измерительное оборудование, тесты, детекторы, а также медикаменты и вакцины на случай пандемии. Строительство хранилища планируют закончить в 2024 году.
Аналогичные запасы создаются во Франции, в Польше и Хорватии, но в Финляндии являются крупнейшими — они включают как защитные, так и медицинские материалы.
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