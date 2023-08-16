Ботинки с вышивкой и магические свечи: Signal запустил магазин мерча

Фестиваль Signal запустил магазин мерча, созданного в коллаборации с российскими брендами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
Вместе с брендом Sintezia фест разработал ботинки с вышивкой, с DVKB — сигнальные кружку и тарелку, с Soft Case — сумку для напитков, с «Суперметаллом» — суперкарабин для ключей.
В магазине также можно найти значки от Found, магические экосвечи от Kotomka и ароматические свечи с семью запахами от Naboo. Devichnik предлагает на сайте Signal Collab Shop маникюр с дизайном в подарок и тату-пак.
Ботинки с вышивкой от Sintezia
Значки от Found
Магические экосвечи от Kotomka
Аромасвечи от Naboo
Карабин для ключей от «Суперметалла»
Кружка от DVKB
Тарелка от DVKB
Все айтемы, разработанные с Signal, вдохновлены ценностями и теглайном фестиваля Sentient Matter («Разумная материя»).
Эксклюзивный мерч можно купить не только на сайте шопа, но и на фестивале Signal, который пройдет в Никола-Ленивце с 17 по 20 августа (там будет специальный корнер Signal Shop). Билеты на фест ищите на «Афише».
На Signal приедут 200 артистов, которые выступят на семи сценах с визуальными эффектами и конструкциями. Хедлайнерами станут диджей Pierre, Howie Lee, Pitcu, Herodore, Danielle Bell, Ishome, Horazio Cruz, Kosaya Gora, Alvaro Cabana и Gianni. Подробнее о списке участников здесь.