Футболиста Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно и оштрафовали за оскорбление журналиста

Нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно после грубого высказывания в адрес журналиста. Об этом ТАСС сообщили в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза.
Дзюбу также оштрафовали на 50 тыс. рублей. Штраф, в отличие от дисквалификации, он может обжаловать. Испытательный срок рассчитан до конца этого сезона.
12 августа после встречи «Локомотива» с «Краснодаром», в которой футболист не участвовал, журналист издания «РБ Спорт» Виталий Бородин спросил у Дзюбы, не обидно ли ему мнение тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил на вопрос.
Председатель совета директоров футбольного клуба Юрий Нагорных заявил, что со стороны руководства «Локомотива» к Дзюбе не будут применены санкции. Сам журналист Бородин не воспринял ответ как оскорбление.