Футболиста Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно и оштрафовали за оскорбление журналиста

12 августа после встречи «Локомотива» с «Краснодаром», в которой футболист не участвовал, журналист издания «РБ Спорт» Виталий Бородин спросил у Дзюбы, не обидно ли ему мнение тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил на вопрос.