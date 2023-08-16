В Канаде костюм кебаба продали за 16 тыс. долларов. За него боролись владельцы местных кафе

В Канаде гигантский рекламный костюм донер-кебаба продали за 16 025 долларов (около 713 тыс. рублей). Об этом сообщает The Guardian.
Такая высокая стоимость объясняется войной за костюм среди местных закусочных. Владельцы из Галифакса не оценили костюм, так как, по их мнению, в донер-кебабы нельзя добавлять листья салата. Они грозились выкупить гигантский донер и убрать из него салат.
В свою очередь, владелец другой сети закусочных Адил Асима выступил против. Он заявил, что салат является важным ингредиентом донера. «Я родился и вырос в Альберте. Я ем донеры буквально 40 лет, а последние 18 лет продаю их здесь. И поэтому я точно знаю, что примерно 90% донеров, которые мы продаем здесь, содержат латук», — сказал он.
Еще ценность костюму придало то, что его разработал известный костюмер Билл Брайан, который был одним из создателей костюма Зефирного человека из классического фильма «Охотники за привидениями» 1984 года.
Изначально костюм гигантского кебаба был заказан для видеокампании по безопасности дорожного движения, рассказывающей об опасности вождения под кайфом. Но предложенная реклама показалась чиновникам легкомысленной и была отменена.
Асима обошел почти 2000 участников аукциона и выиграл костюм. «Мы были готовы заплатить гораздо больше, если потребуется», — сказал он.