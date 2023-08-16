В Канаде костюм кебаба продали за 16 тыс. долларов. За него боролись владельцы местных кафе

В свою очередь, владелец другой сети закусочных Адил Асима выступил против. Он заявил, что салат является важным ингредиентом донера. «Я родился и вырос в Альберте. Я ем донеры буквально 40 лет, а последние 18 лет продаю их здесь. И поэтому я точно знаю, что примерно 90% донеров, которые мы продаем здесь, содержат латук», — сказал он.