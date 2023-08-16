Большинство россиянок хотели бы мужа-айтишника

72% россиянок признались, что хотели бы выйти замуж за айтишника. В основном это молодые пользовательницы 20–35 лет из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, следует из совместного опроса школы ИТ-профессий Skillfactory и сервиса для знакомств «Мамба». Его результаты есть у «Афиши Daily».
83% девушек сказали, что обращают внимание на специальность будущего жениха. Чаще всего важны зарплата, стабильность и возможности карьерного роста. При этом большинству мужчин (66%) все равно, какая специальность у их будущей избранницы.
Основной фактор, почему россиянки хотят замуж за айтишника, — это востребованность таких специалистов на рынке труда (61%). Больше половины респонденток привлекает возможность айтишников работать из любой точки мира (57%). Каждой третьей россиянке нравятся в таких женихах эрудированность, ум и умение решать сложные задачи.
Вместе с тем у некоторых опрошенных есть предубеждения относительно ИТ-специалистов. Больше трети (37%) думает, что такие люди слишком много сидят за компьютером, каждая пятая воспринимает их как «зануд» и «гиков».
Интересоваться айтишниками пользовательницы «Мамбы» начали весной 2020 года, после первой волны пандемии, когда многие стали переходить на удаленку. Еще два пика по таким запросам пришлись на весну и осень 2022 года: количество анкет с ИТ-тегами по сравнению с 2021-м выросло на 17%. В целом за последние два года количество запросов в анкетах девушек о поиске айтишника увеличилось на 30%.
В опросе приняли участие 2827 пользовательниц «Мамбы» старше 18 лет, проживающих преимущественно в российских регионах, а также в Европе и Азии.
Ранее «Мамба» выяснила, что у большинства россиянок никогда не было секса на первом свидании. При этом понравился такой опыт лишь каждой десятой.