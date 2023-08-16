Большинство россиянок хотели бы мужа-айтишника

Интересоваться айтишниками пользовательницы «Мамбы» начали весной 2020 года, после первой волны пандемии, когда многие стали переходить на удаленку. Еще два пика по таким запросам пришлись на весну и осень 2022 года: количество анкет с ИТ-тегами по сравнению с 2021-м выросло на 17%. В целом за последние два года количество запросов в анкетах девушек о поиске айтишника увеличилось на 30%.