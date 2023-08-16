«Я Мадияр»: в Казахстане бывшим ресторанам «Макдоналдс» дали имена

В Алматы у бывших ресторанов «Макдоналдс» появились имена, сообщает казахстанский Forbes. На зданиях появились вывески, на которых написано, например, «Мен Мәдиярмын» («Я Мадияр»), «Мен Юлиямын» («Я Юлия») и «Мен Арманмын» («Я Арман»).
Остальные точки получили другие имена: Данияр, Арай, Александр, Айгерим, Назерке, Асель и Малика. В инстаграме* компании появились видео с разными именами, но без пояснительного текста.
В январе стало известно, что сеть завершит работу в Казахстане на фоне перебоев поставок мяса. По данным Bloomberg, после 24 февраля руководство корпорации запретило местной управляющей компании Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.