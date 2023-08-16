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«Я Мадияр»: в Казахстане бывшим ресторанам «Макдоналдс» дали имена

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:58

В Алматы у бывших ресторанов «Макдоналдс» появились имена, сообщает казахстанский Forbes. На зданиях появились вывески, на которых написано, например, «Мен Мәдиярмын» («Я Мадияр»), «Мен Юлиямын» («Я Юлия») и «Мен Арманмын» («Я Арман»).

Остальные точки получили другие имена: Данияр, Арай, Александр, Айгерим, Назерке, Асель и Малика. В инстаграме* компании появились видео с разными именами, но без пояснительного текста.

Ранее бывшие рестораны «Макдоналдс» открылись под названием «Мы открыты!». Такое же название они получили и в Беларуси, но там заявили, что это не логотип, а просто вывеска.

В январе стало известно, что сеть завершит работу в Казахстане на фоне перебоев поставок мяса. По данным Bloomberg, после 24 февраля руководство корпорации запретило местной управляющей компании Food Solutions KZ закупать мясные котлеты в России.

Представители фирмы говорили, что не собираются открывать на месте «Макдоналдсов» рестораны «Вкусно — и точка». Первое время вновь открывшиеся заведения работали без названия.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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