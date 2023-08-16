Смотрим первый тизер аниме-сериала «Скотт Пилигрим против всех»

Netflix опубликовал дебютный тизер аниме-сериала «Скотт Пилигрим против всех». Его премьера состоится 17 ноября.
К своим ролям вернулись все члены оригинального каста экранизации 2010 года. Среди них — Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстед, Киран Калкин, Сатья Баба, Крис Эванс, Анна Кендрик, Бри Ларсон, Элисон Пилл, Обри Плаза, Брэндон Раут, Джейсон Шварцман, Джонни Симмонс, Марк Уэббер, Мей Уитмен и Эллен Вон.
Будет ли сюжет тесно связан с экранизацией или в нем будут рассказаны другие истории из комиксов, пока неизвестно. Сценарий к сериалу написал автор оригинальных комиксов про Скотта Пилигрима Брайан Ли О’Мэлли. Он же выступает шоураннером проекта вместе с Бендавидом Грабински («Боишься ли ты темноты?»). Исполнительный продюсер — Эдгар Райт.
«Скотт Пилигрим» — это история о 23-летнем канадце, который играет на бас-гитаре и очень любит видеоигры. Скотт живет в Торонто, и в город совсем недавно переехала американка Рамона Флауэрс. Главный герой влюбляется в нестандартную девушку, и, чтобы завоевать ее, ему нужно сразиться с семью ее «злыми бывшими».