Сенаторы разработали законопроект о запрете публикации фото и видео мест обстрелов

Сенаторы разработали законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Члены Совфеда предлагают распространять только официально опубликованные Министерством обороны РФ материалы, а информация о месте обстрела или попадания снаряда на российской территории, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, местонахождение, место запуска или траекторию полета, — под запретом.
Запрет на распространение относится к фото- и видеоматериалам с данными о дислокации Вооруженных сил, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, если эти материалы позволят установить их местонахождение, сказал Клишас.
Поправки предлагается внести в законы «О СМИ» и «Об информации». Согласно поправкам, публикация подобных данных будет признаваться новым видом «противоправной, опасной для общества и государства информации». В случае выявления Генпрокуратура сможет обратиться в Роскомнадзор с требованием о блокировке распространяющих эти данные ресурсов.
Как пояснил Клишас, в условиях боевых действий подобная информация становится источником сведений, фотографии и видео в сети ВСУ используют для идентификации местонахождения военных, что позволяет им координировать ведение боевых действий.
Нарушителей сенаторы предлагают штрафовать. По словам Клишаса, наказание будет аналогично тому, которое установлено за дискредитацию Вооруженных сил: для граждан — от 30 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц — от 100 000 до 200 000 рублей, для юрлиц — от 300 000 до 500 000.