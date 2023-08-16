Сенаторы разработали законопроект о запрете публикации фото и видео мест обстрелов

Нарушителей сенаторы предлагают штрафовать. По словам Клишаса, наказание будет аналогично тому, которое установлено за дискредитацию Вооруженных сил: для граждан — от 30 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц — от 100 000 до 200 000 рублей, для юрлиц — от 300 000 до 500 000.