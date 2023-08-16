Москалькова сообщила, что сын Рамзана Кадырова в Грозном мог избить обвиняемого в сжигании Корана

Сын главы Чечни Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО в Грозном обвиняемого в сжигании Корана Никиту Журавеля, утверждается в обращении, поступившем в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека в Чечне Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данному случаю. «Особенно просила обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей», — рассказала омбудсмен.
21 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за опубликованного на подконтрольном ЦИПсО ВСУ портале ролика с сожжением Корана на фоне Соборной мечети в Волгограде. Следствие утверждает, что 19-летний Журавель рассказал о том, что сжег Коран по заданию СБУ.
По данным V1.ru, уроженец Севастополя Журавель работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ).
Суд над молодым человеком перенесли в Чечню. Министр национальной политики республики Ахмед Дудаев посчитал, что Журавель «найдет свое наказание в рамках закона» в Чечне.