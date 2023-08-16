Москалькова сообщила, что сын Рамзана Кадырова в Грозном мог избить обвиняемого в сжигании Корана

Сын главы Чечни Адам Кадыров избил находящегося в СИЗО в Грозном обвиняемого в сжигании Корана Никиту Журавеля, утверждается в обращении, поступившем в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.