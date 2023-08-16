Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка в Колизее

Бизнесмен Илон Маск заявил, что основатель компании Meta* Марк Цукерберг отказался от боя в Колизее. Об этом он сообщил в своем аккаунте в X (Twitter).
«Краткое описание: я пошутил в твиттере о бое против Цукерберга. Марк сказал: „Пришли мне локацию“. Италия любезно предложила Колизей. Марк отказался. Я предложил его дом в качестве безопасного места. К сожалению, он, хм, путешествовал. Есть место, в котором он готов драться?» — написал Маск.
В начале августа Цукерберг рассказал, что уже не надеется на проведение поединка с Маском, потому что тот «не серьезен». «Илон не подтвердил дату [поединка], затем заявил, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе», — написал он.
Разговоры о потенциальном поединке Илона Маска и Марка Цукерберга начались в конце июня. Бизнесмены вступили в публичную перепалку из‑за запуска аналога Twitter — приложения Threads.
На протяжении почти двух месяцев Маск и Цукерберг периодически появлялись в инфополе, рассказывая о тренировках по джиу-джитсу со звездными спортсменами, планируемых датах и месте встречи (одним из вариантов даже был Колизей). В какой‑то момент событие решили сделать благотворительным.
* Компания Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.