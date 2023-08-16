Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка в Колизее

В начале августа Цукерберг рассказал, что уже не надеется на проведение поединка с Маском, потому что тот «не серьезен». «Илон не подтвердил дату [поединка], затем заявил, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе», — написал он.