Адель помогла фанатам узнать пол их будущего ребенка и расплакалась от радости

Шанталь рассказала Адель, что они держали конверт запечатанным шесть недель, чтобы принести его на концерт. «Для меня большая честь, что вы собираетесь сделать это для нас. Мы знали об этом с 12 недель и ждали этого момента», — подчеркнула она.