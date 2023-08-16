Адель помогла фанатам узнать пол их будущего ребенка и расплакалась от радости

Поклонники Крис и Шантель Даре привлекли внимание певицы, подняв в зале плакат, на котором было написано: «Адель, ты поможешь узнать пол ребенка?» Певица пригласила пару к сцене, где они передали ей запечатанный конверт с полом будущего малыша.
Шанталь рассказала Адель, что они держали конверт запечатанным шесть недель, чтобы принести его на концерт. «Для меня большая честь, что вы собираетесь сделать это для нас. Мы знали об этом с 12 недель и ждали этого момента», — подчеркнула она.
Присев на край сцены, Адель открыла конверт и объявила: «У Шантель и Криса будет мальчик!» Зрители разразились аплодисментами, пара обнялась, а певица, у которой есть сын, растрогалась.
«Это было потрясающе. Я так рада за вас! Это так эмоционально, о боже, — сказала Адель со слезами на глазах, а затем пошутила: — Если и когда я забеременею, вы устроите мне гендер-пати?»