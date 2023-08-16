Отмененный сериал «Монахиня-воин» вернется на экраны в виде трилогии

Проект представят в виде трилогии фильмов. «Я должен поблагодарить всех преданных поклонников. Только из‑за вас и вашей невероятной энергии мы продолжаем работать над созданием этих историй. Благодаря вам, ребята, все это действительно имеет смысл», — сказал Инглиш.