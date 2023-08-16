Реклама
Новости

Отмененный сериал «Монахиня-воин» вернется на экраны в виде трилогии

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:07

Отмененный после двух сезонов сериал Netflix «Монахиня-воин» вернется на экраны благодаря поддержке фанатов. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на продюсера Дина Инглиша.

Проект представят в виде трилогии фильмов. «Я должен поблагодарить всех преданных поклонников. Только из‑за вас и вашей невероятной энергии мы продолжаем работать над созданием этих историй. Благодаря вам, ребята, все это действительно имеет смысл», — сказал Инглиш.

По словам продюсера, Netflix думает над созданием вселенной «Монахини-воина», которая в перспективе сможет расшириться до других проектов. «В будущем будет больше подробностей», — добавил он.

Сериал «Монахиня-воин» был создан Саймоном Барри. Его сюжет рассказывает о 19-летней женщине, которая, проснувшись в морге, оказывается втянутой в древнюю борьбу между силами добра и зла. Она попадает в орден Крестообразного меча — тайное общество монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир.

Проект был закрыт в декабре 2022 года. После этого поклонники вывели в тренды X (Twitter) хештег #SaveWarriorNun (#СпаситеМонахинюВоина).

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Саймон Барри
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»