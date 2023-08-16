Отмененный сериал «Монахиня-воин» вернется на экраны в виде трилогии

Отмененный после двух сезонов сериал Netflix «Монахиня-воин» вернется на экраны благодаря поддержке фанатов. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на продюсера Дина Инглиша.
Проект представят в виде трилогии фильмов. «Я должен поблагодарить всех преданных поклонников. Только из‑за вас и вашей невероятной энергии мы продолжаем работать над созданием этих историй. Благодаря вам, ребята, все это действительно имеет смысл», — сказал Инглиш.
По словам продюсера, Netflix думает над созданием вселенной «Монахини-воина», которая в перспективе сможет расшириться до других проектов. «В будущем будет больше подробностей», — добавил он.
Сериал «Монахиня-воин» был создан Саймоном Барри. Его сюжет рассказывает о 19-летней женщине, которая, проснувшись в морге, оказывается втянутой в древнюю борьбу между силами добра и зла. Она попадает в орден Крестообразного меча — тайное общество монахинь-воинов, поклявшихся защищать мир.
Проект был закрыт в декабре 2022 года. После этого поклонники вывели в тренды X (Twitter) хештег #SaveWarriorNun (#СпаситеМонахинюВоина).