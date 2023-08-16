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Новые фильмы «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» могут принести студиям убытки

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:05

Фильмы «Индиана Джонс и Колесо судьбы» и «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» могут принести студиям Disney и Paramount убытки. Об этом пишет Variety.

Издание называет ленты «одними из самых ярких разочарований лета» из‑за непомерно больших бюджетов. Фильм Индиана Джонс» собрал 375 млн долларов, а «Миссия невыполнима» — 523 млн.

Такие показатели нельзя было бы назвать плохими, если бы не одно но: стоимость каждого сиквела составляет около 300 млн долларов, не считая маркетинговых затрат в размере 100 млн долларов.

По данным источников Variety, Disney и Paramount могут потерять в прокате около 100 млн долларов. «Есть возможность вернуть деньги за счет потокового вещания и других продаж, но это в далеком будущем. Это игра в долгую, а не в короткую игру», — подчеркнул аналитик компании Exhibitor Relations Джефф Бок.

«Индиана Джонс и Колесо судьбы» рассказывает о персонаже (Харрисон Форд), который уже давно отошел от дел. Однако постаревшему искателю приключений внезапно приходится отложить пенсию — его старый друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) зовет его на новую миссию.

В новой части франшизы «Миссия невыполнима» Итан Хоук и его команда IMF сталкивается с самым могущественным врагом — вышедшим из‑под контроля искусственным интеллектом по имени Сущность.

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Walt Disney
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Харрисон ФордДжон Рис-дэвисИтан Хоук
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