Новые фильмы «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» могут принести студиям убытки

По данным источников Variety, Disney и Paramount могут потерять в прокате около 100 млн долларов. «Есть возможность вернуть деньги за счет потокового вещания и других продаж, но это в далеком будущем. Это игра в долгую, а не в короткую игру», — подчеркнул аналитик компании Exhibitor Relations Джефф Бок.