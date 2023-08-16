Новые фильмы «Индиана Джонс» и «Миссия невыполнима» могут принести студиям убытки

Издание называет ленты «одними из самых ярких разочарований лета» из‑за непомерно больших бюджетов. Фильм Индиана Джонс» собрал 375 млн долларов, а «Миссия невыполнима» — 523 млн.
Такие показатели нельзя было бы назвать плохими, если бы не одно но: стоимость каждого сиквела составляет около 300 млн долларов, не считая маркетинговых затрат в размере 100 млн долларов.
По данным источников Variety, Disney и Paramount могут потерять в прокате около 100 млн долларов. «Есть возможность вернуть деньги за счет потокового вещания и других продаж, но это в далеком будущем. Это игра в долгую, а не в короткую игру», — подчеркнул аналитик компании Exhibitor Relations Джефф Бок.
«Индиана Джонс и Колесо судьбы» рассказывает о персонаже (Харрисон Форд), который уже давно отошел от дел. Однако постаревшему искателю приключений внезапно приходится отложить пенсию — его старый друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) зовет его на новую миссию.
В новой части франшизы «Миссия невыполнима» Итан Хоук и его команда IMF сталкивается с самым могущественным врагом — вышедшим из‑под контроля искусственным интеллектом по имени Сущность.