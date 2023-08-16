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The Washington Post: X (Twitter) затормаживает открытие сайтов, которые не нравятся Илону Маску

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:58

Соцсеть X (Twitter) снижает скорость при переходе на определенные сайты, заметила газета The Washington Post. Они, считают журналисты, не нравятся владельцу компании Илону Маску.

При переходе по ссылкам на страницы Facebook*, Instagram*, Threads, Reuters, New York Times, Bluesky и Substack появлялась пятисекундная задержка. Всех их ранее высмеивал или делал на них нападки Маск.

Время перехода по ссылкам на большинство других сайтов не изменилось. Газета подчеркивает, что через несколько часов после выхода заметки X убрал задержку.

Задержка затронула домен t.co, который сокращает ссылки в X. Трафик направляется через домен, что позволяет X отслеживать и, в данном случае, ограничивать скорость подключения через службу посредников.

* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.

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