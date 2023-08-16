МВД предложило получать данные с гаджетов россиян и у операторов связи до суда

В пояснительной записке говорится, что данные, в том числе текстовые сообщения, в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД) можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных носителей. Необходимость удаленного доступа к информации объясняется широким распространением интернет-преступлений, в том числе с использованием VPN — в прошлом году их было выявлено более 522 тыс. (22% от их общего количества), поделилось МВД.