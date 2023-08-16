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МВД предложило получать данные с гаджетов россиян и у операторов связи до суда

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:58

МВД хочет приравнять любую информацию, передаваемую через интернет, к необходимым для следственных действий данным. Ведомство разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», передает «Коммерсант».

В пояснительной записке говорится, что данные, в том числе текстовые сообщения, в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД) можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных носителей. Необходимость удаленного доступа к информации объясняется широким распространением интернет-преступлений, в том числе с использованием VPN — в прошлом году их было выявлено более 522 тыс. (22% от их общего количества), поделилось МВД.

Действующее законодательство дает доступ к сообщениям граждан (они защищены тайной переписки) по решению суда, а поправки упростят процедуру и сократят сроки, пояснил партнер юрфирмы «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. «Под действие проекта подпадает и трафик: история выхода в сеть, передаваемые через мессенджеры данные, работа с внешними облачными сервисами и т. д.», — добавил руководитель «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

Поправки упростят процедуру и ее сроки, позволив силовикам сразу приступать к исследованию информации, а решение суда будет нужно уже постфактум, уточнил Яблоков. Юристы отметили, что уже сейчас силовики могут без «особых трудностей» изъять личные гаджеты и исследовать содержимое, но упрощение удаленного доступа к данным граждан «чревато злоупотреблениями».

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