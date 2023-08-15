У хоккеиста Артемия Панарина конфиксовали ружье из‑за стрельбы в неположенном месте

В Новгородской области российского хоккеиста Артемия Панарина, выступающего за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», оштрафовали за стрельбу в неположенном месте. У спортсмена конфисковали ружье, сообщила газета «Новгород».
Согласно материалам административного дела, 6 июля Панарин совершил несколько выстрелов из ружья на территории урочища Тумашево Мошенского района. По мнению правоохранителей, этим он угрожал безопасности людей.
Хоккеист, как отметило СМИ, признал свою вину. Это послужило смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Также Панарин впервые был привлечен за такое правонарушение.
В результате Боровичский районный суд признал спортсмена виновным и оштрафовал его на 40 тыс. рублей с конфискацией оружия. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано, отметили журналисты.
Артемий Панарин родился 30 октября 1991 году в Челябинской области. Он начал заниматься хоккеем в Челябинске, затем переехал в Подольск. Панарин играл за чеховских «Русских Витязей», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. В 2015 году спортсмен дебютировал в НХЛ — сперва за «Чикаго Блэкхокс». В составе сборной России он получил две бронзовых и одну серебряную медаль Чемпионата мира.