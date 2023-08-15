У хоккеиста Артемия Панарина конфиксовали ружье из‑за стрельбы в неположенном месте

В результате Боровичский районный суд признал спортсмена виновным и оштрафовал его на 40 тыс. рублей с конфискацией оружия. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано, отметили журналисты.

Артемий Панарин родился 30 октября 1991 году в Челябинской области. Он начал заниматься хоккеем в Челябинске, затем переехал в Подольск. Панарин играл за чеховских «Русских Витязей», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. В 2015 году спортсмен дебютировал в НХЛ — сперва за «Чикаго Блэкхокс». В составе сборной России он получил две бронзовых и одну серебряную медаль Чемпионата мира.