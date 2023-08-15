В Грузии группу The Killers освистали после того, как на сцену пригласили барабанщика из России

Американскую рок-группу The Killers освистали на концерте в Батуми после того, как солист коллектива пригласил на сцену барабанщика из России. Об этом сообщили телеграм-каналы NewsGeorgia, Paper Kartuli и читатели «Афиши Daily», находившиеся на концерте.
Часть зрителей, согласно сообщениям СМИ, демонстративно покинули стадион Black Sea Arena. Однако большая часть поклонников группы осталась, и концерт продолжился. Музыканты даже дважды выходили на бис, указал NewsGeorgia.
Фронтмен The Killers Брэндон Флауэрс пригласил выйти на сцену одного из зрителей — так группа поступает на концертах уже в течение многих лет. Выбор музыканта пал на мужчину, который держал в руках плакат с надписью «Если судьба будет благосклонна, я буду вашим ударником сегодня». Он оказался россиянином.
Флауэрс спросил барабанщика, откуда он. Ответ мужчины вызвал недовольство у части публики. После этого лидер The Killers уточнил у аудитории, не против ли она выступления музыканта из России. Некоторые зрители неодобрительно закричали.
Они показывали музыкантам неприличные жесты и выкрикивали антироссийские лозунги. Ряд фанатов требовали предоставить возможность сыграть с The Killers грузинскому барабанщику. Последнего поклонники подняли на руки, но команда The Killers, судя по всему, не заметила другого претендента в толпе.
В итоге Флауэрс не стал прогонять россиянина со сцены и позволил ему исполнить вместе с артистами несколько песен. Перед этим музыкант отметил, что лично ему ничто не мешает сыграть с ударником из России. Не вся грузинская публика оценила поступок The Killers.
По информации «Афиши Daily», часть публики свистела и выражала протест после каждой песни с участием россиянина. Флауэрс пытался остановить недовольство фанатов и напомнил, что все поклонники The Killers — «братья и сестры». Он также назвал барабанщика «мой брат Эндрю». Но это не помогло решить конфликт.
После концерта The Killers обратились к своей грузинской аудитории в соцсетях. «Мы никогда не хотели никого обидеть!» — заявили они, отметив, что подумали, будто аудитория не против выступления российского барабанщика на одной сцене с ними.
«Мы осознаем, что комментарий, в котором утверждалось, что все поклонники The Killers „братья и сестры“, мог быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстроить и мы приносим извинения», — написали музыканты.