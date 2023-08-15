В Грузии группу The Killers освистали после того, как на сцену пригласили барабанщика из России

В итоге Флауэрс не стал прогонять россиянина со сцены и позволил ему исполнить вместе с артистами несколько песен. Перед этим музыкант отметил, что лично ему ничто не мешает сыграть с ударником из России. Не вся грузинская публика оценила поступок The Killers.