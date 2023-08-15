В Иране режиссера Саида Рустаи приговорили к полугоду тюрьмы за показ фильма на Каннском фестивале

Суд Тегерана приговорил иранского режиссера Саида Рустаи к шести месяцам тюрьмы за то, что он показал свой фильм «Братья Лейлы» на Каннском кинофестивале в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС.
Кинематографиста признали виновным в «содействии оппозиционной пропаганде против исламских законов». Такое же решение вынесли по делу продюсера «Братьев Лейлы» Джавада Норузбеги.
В ближайшее время обоих мужчин отправят под стражу только на одну двадцатую срока — примерно на девять дней. Отбывать остальной срок им предстоит позднее, через пять лет.
Во время предоставленной отсрочки Рустаи и Норузбеги будет не разрешено заниматься «деятельностью, связанной с совершенным преступлением», а также общаться с людьми, работающими в киноиндустрии.
Саид Рустаи родился в 1989 году. Он известен как автор картин «Жизнь и один день» и «Зависимые». «За «Братьев Лейлы» кинематографист получил приз ФИПРЕССИ в Каннах.