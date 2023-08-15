Глава СКР поручил возбудить уголовное дело против вожатой лагеря в Крыму, оскорбившей русских детей

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против вожатой лагеря «Мультфильм» в Крыму, якобы обижавшей отдыхавших детей. Об этом сообщил «Коммерсант».
Девушку обвинили в том, что она якобы называла приехавших из Белгородской области детей «мерзкими русскими детьми» и толкала их. В соцсетях распространились сообщения, что она также выражала излишнюю симпатию Украине.
Теперь поведение вожатой проверят. Правоохранителям предстоит выяснить, действительно ли девушка оскорбляла и неподобающе вела себя с детьми. Министерство образования Крыма отстранило ее от работы.
По информации СМИ, полицейские провели с вожатой профилактическую беседу, после которой та принесла извинения за свои действия. Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах произошедшего в «Мультфильме».
Ранее в Алуште оштрафовали и уволили трех девушек-аниматоров, которые во время работы танцевали под песню украинской исполнительница Верки Сердючки «Гуляночка».