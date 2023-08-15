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Умер актер Даррен Кент, известный по «Игре престолов». Ему было 36 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:36

В возрасте 36 лет скончался британский актер Даррен Кент, известный по ролям в сериале «Игра престолов» и фильму «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Об этом сообщил Deadline.

О смерти артиста сообщило агентство Carey Dodd Associates, которое представляло его интересы. По словам представителя компании, Кент мирно ушел 11 августа в окружении своих родителей и лучшего друга.

«Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — написали на странице агентства.

© CareyDoddAssos/Twitter

Даррен Кент родился в Эссексе. Он начал сниматься в 2000-х годах. Актера можно было увидеть в хорроре «Зеркала» и сериале «Жители Ист-Энда», картине «Джиперс Криперс: Возрожденный» и мини-сериале «Отверженные».

В 2012 году Кент получил премию Van d’Or за роль в короткометражном фильме «Солнечный мальчик». Он сыграл подростка с редким заболеванием кожи, которое мешает ему находиться на солнце. Также Кент был сценаристом и режиссером.

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