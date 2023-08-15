Майкл Пенья в трейлере фильма «На расстоянии в миллион миль», основанного на реальной истории

Лента расскажет о его пути от рабочего-мигранта на ферме из Мексики до астронавта в НАСА. В начале ролика над Эрнандесоном смеются, когда он озвучивает свою детскую мечту стать астронавтом. Но даже получая бесчисленные отказы на работе, он не сдается и продолжает упорствовать на пути к мечте.