Майкл Пенья в трейлере фильма «На расстоянии в миллион миль», основанного на реальной истории

Amazon опубликовал трейлер «На расстоянии в миллион миль» — художественной экранизации истории Хосе Эрнандесона, отправившегося в 2009 году на МКС на шаттле «Дискавери».
Лента расскажет о его пути от рабочего-мигранта на ферме из Мексики до астронавта в НАСА. В начале ролика над Эрнандесоном смеются, когда он озвучивает свою детскую мечту стать астронавтом. Но даже получая бесчисленные отказы на работе, он не сдается и продолжает упорствовать на пути к мечте.
Главную роль в ленте исполнил Майкл Пенья («Человек-муравей»). Вместе с ним в ленте сыграли Роза Салазар («Бегущий в лабиринте»), Вероника Фалькон («Озарк»), Гэррет Диллахант («Бойтесь ходячих мертвецов»), а также коллеги Пеньи по сериалу «Нарко: Мексика» Хулио Сезар Кадильо и Бобби Сото.
В качестве режиссера выступила Алехандра Маркес Абелла («Нарко: Мексика», «Хорошая репутация»). Премьера ленты состоится 15 сентября.