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Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко заявила, что ее пытались отравить

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:42

Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко заявила, что ее пытались отравить осенью 2022 года во время поездки в Германию. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соцсети девушки

По словам Костюченко, она почувствовала боль в животе, головокружение и упадок сил. Боль «была странной — очень сильной, но не резкой, ее как будто включали и выключали», поделилась журналистка.

Она добавила, что голова у нее «кружилась так, что комната, казалось, вращается». Со временем симптомы менялись: у девушки начало опухать лицо и пальцы рук, а затем и стопы.

«Я с трудом сняла кольца и больше не смогла надеть. Пальцы напоминали сосиски. Начали отекать стопы. Отеки становились все больше, линия подбородка исчезла, мое лицо не было моим лицом», — написала Костюченко.

Журналистка рассказала, что проходила лечение двумя месяцами спустя в берлинской клинике «Шарите». Костюченко утверждает, что врачи предположили, что ее отравили хлорорганическим соединением.

По словам девушки, полиция Берлина изначально открыла дело о покушении на убийство, но его прекратили в мае 2023 года. В конце июля расследование возобновили, поскольку Костюченко предоставила новую информацию от врачей.

Елена Костюченко работает в «Новой газете» с 2005 года. Журналистка освещала военные действия на территории Украины в 2022 году, до этого она писала о массовом убийстве в станице Кущевской, деле Pussy Riot и уголовных делах, в которых фигурировали представители ЛГБТ-сообщества.

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