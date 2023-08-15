Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко заявила, что ее пытались отравить

Елена Костюченко работает в «Новой газете» с 2005 года. Журналистка освещала военные действия на территории Украины в 2022 году, до этого она писала о массовом убийстве в станице Кущевской, деле Pussy Riot и уголовных делах, в которых фигурировали представители ЛГБТ-сообщества.