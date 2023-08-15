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Том Харди поучаствовал в средневековой битве в Сассексе. Посмотрите видео с турнира

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:03

Английский актер Том Харди посетил ежегодный фестиваль Loxwood Joust, где поучаствовал в средневековом поединке в Сассексе.

Актер облачился в шлем, доспехи и кольчугу и вызвался на поединок.

«Случайный день в английской сельской местности, поход по магазинам… Спасибо за избиение», — написал он в своих соцсетях.

«Перенеситесь в прошлое, чтобы ощутить энергию и бодрость мира, где жизнь была суровой, а сердца полны страсти, на этом уникальном, веселом и познавательном мероприятии для всей семьи», — говорится в официальном описании фестиваля в Сассексе.

© Фото: TomHardyMyKing/X
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© Фото: TomHardyMyKing/X
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В прошлом году Харди участвовал в благотворительных соревнованиях по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне. Там он завоевал две золотые медали.

«Том Харди доминирует на турнире Reorg Open, взяв двойное золото. Выиграл каждый поединок по правилам, этот человек — убийца», — писал тогда один из пользователей тиктока.

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