Том Харди поучаствовал в средневековой битве в Сассексе. Посмотрите видео с турнира

«Перенеситесь в прошлое, чтобы ощутить энергию и бодрость мира, где жизнь была суровой, а сердца полны страсти, на этом уникальном, веселом и познавательном мероприятии для всей семьи», — говорится в официальном описании фестиваля в Сассексе.