Том Харди поучаствовал в средневековой битве в Сассексе. Посмотрите видео с турнира

Английский актер Том Харди посетил ежегодный фестиваль Loxwood Joust, где поучаствовал в средневековом поединке в Сассексе.
Актер облачился в шлем, доспехи и кольчугу и вызвался на поединок.
«Случайный день в английской сельской местности, поход по магазинам… Спасибо за избиение», — написал он в своих соцсетях.
«Перенеситесь в прошлое, чтобы ощутить энергию и бодрость мира, где жизнь была суровой, а сердца полны страсти, на этом уникальном, веселом и познавательном мероприятии для всей семьи», — говорится в официальном описании фестиваля в Сассексе.
В прошлом году Харди участвовал в благотворительных соревнованиях по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне. Там он завоевал две золотые медали.
«Том Харди доминирует на турнире Reorg Open, взяв двойное золото. Выиграл каждый поединок по правилам, этот человек — убийца», — писал тогда один из пользователей тиктока.