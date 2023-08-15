Съемки «Трон-3» остановились из‑за забастовок. Более 150 человек уволили

Роннинг призвал профсоюзы не покидать стол переговоров до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто. «Это Голливуд. Мы заключаем сделки на завтрак. Почему у нас вдруг появилось столько времени, когда каждый день так дорог? Такая тактика крайне раздражает. Пришло время для дипломатии, чтобы мы могли вернуться к работе — на справедливых для всех условиях», — добавил он.