Съемки «Трон-3» остановились из‑за забастовок. Более 150 человек уволили

Режиссер Хоаким Роннинг рассказал, что съемки диснеевского фильма «Трон-3» остановлены из‑за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. Его слова передает Deadline.
Первый съемочный день должен был начаться 14 августа, но из‑за забастовок это стало невозможно. По словам режиссера, по этой причине с проекта были уволены более 150 человек.
Роннинг призвал профсоюзы не покидать стол переговоров до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто. «Это Голливуд. Мы заключаем сделки на завтрак. Почему у нас вдруг появилось столько времени, когда каждый день так дорог? Такая тактика крайне раздражает. Пришло время для дипломатии, чтобы мы могли вернуться к работе — на справедливых для всех условиях», — добавил он.
Гильдии сценаристов и актеров объявили 18 августа перерыв в переговорах. Они должны продолжиться в ближайшее время.
До забастовок в «Троне-3» должны были сыграть Джаред Лето, Эван Питерс, Грета Ли, Сара Дежардинс, Кэмерон Монаган и Джоди Тернер-Смит. Сюжет рассказывает о проникновении в мир людей компьютерной программы «Арес».