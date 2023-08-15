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Съемки «Трон-3» остановились из‑за забастовок. Более 150 человек уволили

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:14

Режиссер Хоаким Роннинг рассказал, что съемки диснеевского фильма «Трон-3» остановлены из‑за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. Его слова передает Deadline.

Первый съемочный день должен был начаться 14 августа, но из‑за забастовок это стало невозможно. По словам режиссера, по этой причине с проекта были уволены более 150 человек.

Роннинг призвал профсоюзы не покидать стол переговоров до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто. «Это Голливуд. Мы заключаем сделки на завтрак. Почему у нас вдруг появилось столько времени, когда каждый день так дорог? Такая тактика крайне раздражает. Пришло время для дипломатии, чтобы мы могли вернуться к работе — на справедливых для всех условиях», — добавил он.

Гильдии сценаристов и актеров объявили 18 августа перерыв в переговорах. Они должны продолжиться в ближайшее время.

До забастовок в «Троне-3» должны были сыграть Джаред Лето, Эван Питерс, Грета Ли, Сара Дежардинс, Кэмерон Монаган и Джоди Тернер-Смит. Сюжет рассказывает о проникновении в мир людей компьютерной программы «Арес».

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