Стала известна дата релиза 12-го сезона «Американской истории ужасов»

Телеканал FX раскрыл дату выхода нового, 12-го сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов». Об этом сообщил Deadline.
Очередная часть антологии выйдет 20 августа с подзаголовком «Деликатный» («Delicate»). Сериал разделят на две части, однако сколько эпизодов войдут в первую половину шоу, неизвестно.
Шоураннером сезона выступила Хэлли Файффер. В основу шоу лег роман Даниель Валентайн «Деликатное состояние». По словам создателей сериала, он представит феминистскую версию классического хоррора «Ребенок Розмари».
В актерский состав шоу войдут Ким Кардашьян, Эмма Робертс, Кара Делевинь, Закари Куинто, Микаэла Джаэ Родригес, Мэтт Зукри, Аннабелль Декстер-Джонс, Одесса Адлон, Дебра Монк и Джули Монк.
Сериал можно будет посмотреть на FX и на стриминговом сервисе Hulu. А пока можно ознакомиться с тизером шоу.