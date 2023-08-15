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Стала известна дата релиза 12-го сезона «Американской истории ужасов»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:24

Телеканал FX раскрыл дату выхода нового, 12-го сезона хоррор-сериала «Американская история ужасов». Об этом сообщил Deadline.

Очередная часть антологии выйдет 20 августа с подзаголовком «Деликатный» («Delicate»). Сериал разделят на две части, однако сколько эпизодов войдут в первую половину шоу, неизвестно.

Шоураннером сезона выступила Хэлли Файффер. В основу шоу лег роман Даниель Валентайн «Деликатное состояние». По словам создателей сериала, он представит феминистскую версию классического хоррора «Ребенок Розмари».

В актерский состав шоу войдут Ким Кардашьян, Эмма Робертс, Кара Делевинь, Закари Куинто, Микаэла Джаэ Родригес, Мэтт Зукри, Аннабелль Декстер-Джонс, Одесса Адлон, Дебра Монк и Джули Монк.

Сериал можно будет посмотреть на FX и на стриминговом сервисе Hulu. А пока можно ознакомиться с тизером шоу.

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Хэлли ФайфферКим КардашьянЭмма РобертсКара ДелевиньМэтт ЗукриДебра Монк
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