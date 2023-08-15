«Этот интерьер сделан на отъе**сь»: в твиттере критикуют «Красти Крабс» из «Губки Боба»

В американском твиттере обсуждают отвратительный дизайн «Красти Краб» из «Губки Боба Квадратные Штаны». Ресторан критикуют за тесноту и плохой сервис, однако у мистера Крабса находятся и сторонники.
Пользовательница @evadentz возмутилась тому, как плохо продумана обстановка, и в деталях прошлась по интерьеру.
Прежде всего, отметила она, столы в заведении стоят неудобно, посетителям придется протискиваться между ними и сидящими людьми, чтобы пройти от дверей до кассы. И это несмотря на большие пустоты слева и справа.
По ее мнению, окошко выдачи заказов слишком маленькое и неудобное. Сотруднику за кассой также было бы недостаточно свободного места. На туалетах нет знаков различия, а посетители легко заметят мусор и прочий хлам, убранный на чердак. Хотя кабинет менеджера находится по соседству, в зале находится лишь один сотрудник. Такому ресторану точно было бы не видать высокого рейтинга в современных приложениях.
Читатели отметили и другие недостатки. Вокруг «Красти Краб» не было ничего кроме «Помойного ведра» Планктона, сама обстановка напоминает тюремную, а Сквидвард наверняка сильно потел от постоянного потока жара из кухни в спину.
Многие согласились, что сервис в ресторане мог быть совершенно невыносимым. Во всем зале был только один сотрудник, и ему приходилось не только стоять за кассой, но и следить за заказами, а также отвечать на жалобы раздраженных покупателей. Наверняка Сквидвард испытывал огромный стресс и поэтому любил проводить свободное время в тишине и покое.
Однако часть пользователей встала на защиту Мистера Крабса и его бургерной. Они нашли дизайн кафе ироничным и даже обнаружили доказательство, что в кафе было не настолько тесно. Кто‑то вспомнил, что Сквидвард и Боб жили в собственных домах неподалеку от работы, а такое стоит дорого. И вообще, хозяин заведения достиг большого успеха, наверняка он знает лучше.