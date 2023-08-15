«Этот интерьер сделан на отъе**сь»: в твиттере критикуют «Красти Крабс» из «Губки Боба»

Многие согласились, что сервис в ресторане мог быть совершенно невыносимым. Во всем зале был только один сотрудник, и ему приходилось не только стоять за кассой, но и следить за заказами, а также отвечать на жалобы раздраженных покупателей. Наверняка Сквидвард испытывал огромный стресс и поэтому любил проводить свободное время в тишине и покое.