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Вышел тизер-трейлер хоррора по сказке «Златовласка и три медведя»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:12

В сети появился тизер-трейлер предстоящего хоррора «Златовласка и три медведя». Вслед за нашумевшим фильмом «Винни-Пух: Кровь и мед» лента мрачно переосмысляет детскую сказку.

В ролике два человека просыпаются в лесу, когда вокруг них бегает и злобно хохочет агрессивно настроенная Златовласка. Затем появляются три человека в масках медведей, один из которых поднимает над головой топор.

Синопсис ленты гласит: «Никогда не входи в чужой дом без разрешения». В качестве режиссера и сценариста выступил Крейг Рис («Annabellum: The Curse of Salem»).

В проекте главную роль исполнила украинская актриса Ольга Соломахина. В нем также снялись Джулиан Амос, Флекс Сингх, Джимми Робертс, Эбигейл Хаксли, Сьюзен Фрэнкс, Робсон Медлер, Джек Берри и Грейс Дарлинг Смит.

В мае этого года стало известно, что «Золушка» получит кровавый ремейк под названием «Проклятие Золушки». Премьера фильма состоится в конце этого года.

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Джимми Робертс
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