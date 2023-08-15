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В США выйдет серия комиксов по мотивам фильма «Основной инстинкт»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

Американское издательство Sumerian Comics выпустит серию комиксов по мотивам культового триллера «Основной инстинкт», снятого режиссером Полом Верховеном в 1992 году. Об этом сообщил Deadline.

Комикс расскажет об анонимном художнике, который находит вдохновение в известных историях убийств. В день открытия его выставки, посвященной преступлениям героини оригинального фильма, в галерее происходит убийство.

Жертвой становится охранник выставочного пространства. Это приводит к тому, что арт-директор экспозиции оказывается втянутым в расследование, в ходе которого ему придется усомниться даже с собственной непричастности к случившемуся.

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Авторами комикса стали работавшая с Marvel Comics кубинский иллюстратор Ванеса Р. Дель Рей, писатель Сэм Фримен и колорист Кейла Валерио. Они описывают свой будущий релиз как «продолжение истории Кэтрин Трамелл».

Над обложками выпусков также работали Брао, Чума Хилл, Альберто Массаджиа, Патрисия Мартин, Андреа Милана и Лоренцо Коланджели. Выход комикса «Основной инстинкт» запланирован на 1 ноября.

Эротический триллер «Основной инстинкт» вышел в 1992 году. Главные роли в нем исполнили Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. Фильм рассказал о детективе, который ведет расследование жестого убийства, главной подозреваемой в котором становится загадочная писательница Кэтрин Трамелл.

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Майкл ДугласПол ВерховенШэрон Стоун
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