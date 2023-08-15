В крупных городах РФ планируют развернуть сети 5G к 2035 году

К 2030 году сети 5G должны будут развернуть на территориях, где проживает 20–25% населения страны, а в 2035 году — 50–60%, говорится в документе. В сетях должно будет использоваться телекоммуникационное оборудование из реестра российской радиоэлектронной продукции, а также российские средства криптографической защиты информации.