В крупных городах РФ планируют развернуть сети 5G к 2035 году

Из проекта стратегии развития отрасли связи, который оказался в распоряжении ТАСС, стало известно, что к 2035 году планируется развернуть во всех российских городах с населением от 100 тыс. человек сети 5G. К этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G.
К 2030 году сети 5G должны будут развернуть на территориях, где проживает 20–25% населения страны, а в 2035 году — 50–60%, говорится в документе. В сетях должно будет использоваться телекоммуникационное оборудование из реестра российской радиоэлектронной продукции, а также российские средства криптографической защиты информации.
В РФ намерены подключить к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств и социально значимых объектов со скоростью не менее 1 Гбит/с, следует из документа. Власти также собираются полностью заменить иностранное телекоммуникационное оборудование на российское.
В апреле институт «Сколтех» разработал первую российскую базовую станцию 5G. На разработку потратили 342 млн рублей.
Первая в мире 5G-сеть была запущена в США в 2018 году. На тот момент она работала в Техасе, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто.