Реклама
Новости

В крупных городах РФ планируют развернуть сети 5G к 2035 году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:29

Из проекта стратегии развития отрасли связи, который оказался в распоряжении ТАСС, стало известно, что к 2035 году планируется развернуть во всех российских городах с населением от 100 тыс. человек сети 5G. К этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G.

К 2030 году сети 5G должны будут развернуть на территориях, где проживает 20–25% населения страны, а в 2035 году — 50–60%, говорится в документе. В сетях должно будет использоваться телекоммуникационное оборудование из реестра российской радиоэлектронной продукции, а также российские средства криптографической защиты информации.

В РФ намерены подключить к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств и социально значимых объектов со скоростью не менее 1 Гбит/с, следует из документа. Власти также собираются полностью заменить иностранное телекоммуникационное оборудование на российское.

В апреле институт «Сколтех» разработал первую российскую базовую станцию 5G. На разработку потратили 342 млн рублей.

Первая в мире 5G-сеть была запущена в США в 2018 году. На тот момент она работала в Техасе, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»