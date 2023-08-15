Ашер однажды был няней Бейонсе в подростковом возрасте

Американский певец Ашер рассказал в интервью «Capital Breakfast With Roman Kemp», что, будучи подростком, однажды был няней Бейонсе.
«Забавный факт: я знал Бейонсе, когда ей было 12 или 11 лет, она была в группе The Dolls. Не знаю, могу ли я считать себя их нянькой, но у меня было время, когда я должен был присматривать за The Dolls», — сказал он.
По словам Ашера, это происходило в доме автора песен и продюсера Дэрила Симмонса. «Он работал с ними в то время, и я случайно оказался там», — добавил он.
Музыкант уточнил, что ему пришлось присматривать за Бейонсе и ее группой, потому что он был старшим. Бейонсе на три года младше Ашера.
Группа Бейонсе имела несколько названий, прежде чем стать Destiny’s Child в 1996 году. Среди них — Girls Tyme, Something Fresh и The Dolls.