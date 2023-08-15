Фильм «Барби» запретили в Алжире из‑за «вредных моральных установок»

Власти Алжира запретили демонстрировать в кинотеатрах страны фильм Греты Гервиг «Барби» из‑за «вредных моральных установок». Об этом сообщил Deadline.
Картину изъяли из проката спустя три недели после релиза. Ее уже посмотрели около 40 тыс. жителей Алжира. Однако теперь Министерство культуры страны попросило убрать ленту из программы основных кинотеатров.
По мнению алжирских властей, фильм «пропагандирует гомосексуальность и не соответствует религиозным и культурным убеждениям Алжира». Ранее подобным образом объяснили запрет «Барби» в Кувейте и Ливане.
Министр культуры Ливана Мохаммад Мортада заявил, что картина «пропагандирует гомосексуальность и транссексуализм», а также «поддерживает отказ от отцовской опеки, подрывает и высмеивает роль матери и ставит под сомнение необходимость брака и создания семьи».
В начале августа стало известно, что «Барби» проваливается в прокате в Южной Корее из‑за того, что женщины боятся «прослыть феминистками». А до этого «Барби» запретили показывать во Вьетнаме из‑за сцены с картой, изображающей территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море.
Лента рассказывает, как кукла Барби в исполнении Марго Робби сталкивается с неожиданными проблемами в Барбиленде: она теряет способность летать и обнаруживает у себя плоские стопы. В попытках вернуть все в прежнее русло героиня отправляется в реальный мир. За ней следует Кен — его сыграл Райан Гослинг.
В России «Барби» в кинотеатрах не показывают — по крайней мере, официально. Россияне смотрят фильм на пиратских сайтах или на серых сеансах, например, в Екатеринбурге, Перми и Тюмени.