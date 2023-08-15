Фильм «Барби» запретили в Алжире из‑за «вредных моральных установок»

Лента рассказывает, как кукла Барби в исполнении Марго Робби сталкивается с неожиданными проблемами в Барбиленде: она теряет способность летать и обнаруживает у себя плоские стопы. В попытках вернуть все в прежнее русло героиня отправляется в реальный мир. За ней следует Кен — его сыграл Райан Гослинг.