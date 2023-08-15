Вышел первый тизер байопика «Маэстро» от Брэдли Купера

Сюжет исследует отношения между легендарным композитором и автором «Вестсайдской истории» Леонардом Бернстайном и его женой Фелицией Монтеалегре. Авторы обещают, что фильм станет любовным посланием к жизни и искусству, в основе которого эмоционально-эпический портрет семьи и любви.