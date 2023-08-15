Вышел первый тизер байопика «Маэстро» от Брэдли Купера

Netflix опубликовал дебютный тизер байопика «Маэстро». Его премьера состоится 20 декабря на стрим-сервисе.
Сюжет исследует отношения между легендарным композитором и автором «Вестсайдской истории» Леонардом Бернстайном и его женой Фелицией Монтеалегре. Авторы обещают, что фильм станет любовным посланием к жизни и искусству, в основе которого эмоционально-эпический портрет семьи и любви.
В фильме сыграли Брэдли Купер, Кэри Маллиган, Майя Хоук, Сара Сильверман, Джереми Стронг, Майкл Ури, Гидеон Глик, Сэм Нивола, Мириам Шор и Алекса Суинтон. Купер также выступает в качестве режиссера — это его вторая работа после хита 2018 года «Звезда родилась».
Продюсерское кресло занял Мартин Скорсезе. Изначально он должен был возглавить проект, однако режиссер отказался ради работы над «Ирландцем».