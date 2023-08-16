Проба наркотиков и борьба за почку в реалити-шоу: как Барт де Графф изменил голландское телевидение

Дерзкий телеведущий с внешностью ребенка, которому все выходки сходят с рук, — таким чаще всего вспоминают Барта де Граффа. Когда ему было девять лет, он попал под машину и сломал ногу. В его организм попал редкий вирус, который поразил почки и остановил рост: до смерти в 35 лет Графф выглядел как мальчик с постепенно стареющим лицом, но все таким же маленьким телом и высоким детским голосом. Он знал, что его болезнь вряд ли позволит ему дожить до преклонных лет, а потому старался использовать каждый выпадающий на его долю шанс. «Он хотел побольше успеть за отведенное ему время, и ему это удалось — благодаря его таланту, разносторонности и особенному мышлению», — вспоминает Джерард Тиммер, соучредитель BNN. Аббревиатура расшифровывается как Bart’s News Network — «Новостная сеть Барта», так назвался канал, появившийся на голландском телевидении 1 сентября 1998 года. И выходившие на нем передачи были настолько неоднозначны и скандальны, что Граффа вспоминают до сих пор — даже спустя 21 год после его смерти.