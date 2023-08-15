Threads* продолжает терять аудиторию. Количество активных пользователей упало на 79%

По данным Similarweb, в самый загруженный день число пользователей в Threads было в два раза меньше, чем в Twitter. Соцсетью Илона Маска в среднем пользуется более 100 млн человек в день. Спустя три недели после запуска соцсеть покинули более половины зарегистрировавшихся на ней пользователей.