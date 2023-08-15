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Threads* продолжает терять аудиторию. Количество активных пользователей упало на 79%

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:25

Платформа Threads* продолжает терять аудиторию после успешного старта в первые недели существования. Об этом пишет The Guardian.

Анализ компании Similarweb показал, что число активных пользователей снизилось на 79% — до 576 тыс. по сравнению с 2,3 млн в начале июля.

Соцсеть начали покидать не только пользователи, но и крупные американские компании. Так, количество публикаций сократили ресторан Wendy’s, магазин Anthropologie и линия косметики Rare Beauty.

Threads запустилась 6 июля. Зайти в нее можно через свою учетную запись в инстаграме*, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до 5 минут.

За первые несколько часов после запуска в Threads зарегистрировались 5 млн пользователей. Менее чем за неделю число увеличилось до 100 млн. Однако постепенно ажиотаж сошел на нет.

По данным Similarweb, в самый загруженный день число пользователей в Threads было в два раза меньше, чем в Twitter. Соцсетью Илона Маска в среднем пользуется более 100 млн человек в день. Спустя три недели после запуска соцсеть покинули более половины зарегистрировавшихся на ней пользователей.

* Threads и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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