У Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

«Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет», — отметила Сальникова. По ее иинформации, в данный момент создательница «Марафона желаний» заплатила 55 млн рублей налогов.