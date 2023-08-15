У Блиновской арестовали имущество на 64 млрд рублей

По делу блогера Елены Блиновской суд арестовал имущество стоимостью 64 млрд рублей. Об этом заявила ее адвокат Наталия Сальникова, слова юристки передает РИА Новости
«В рамках дела наложены аресты, в том числе на имущество ряда компаний, на общую сумму примерно 64 миллиарда рублей», — сказала Сальникова на заседании общественного совета Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».
Она добавила, что налоговая до сих пор не смогла установить точный ущерб, который могла нанести ее клиентка.
«Там нет 918 миллионов рублей, там нет этой суммы. Все ждут решения налогового органа, а его нет, и еще несколько месяцев не будет», — отметила Сальникова. По ее иинформации, в данный момент создательница «Марафона желаний» заплатила 55 млн рублей налогов.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал 21 объект недвижимости, свыше 46 миллионов рублей и 292 тысяч долларов наличными, 12 банковских и 54 расчетных счета Блиновской и ее мужа. Суд также наложил арест на движимое имущество блогера.
В числе арестованных вещей также находятся автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, а ещё мотоцикл Harley-Davidson.
Сама Блиновская находится под домашним арестом до 26 октября, это время она проведёт в своем подмосковном коттедже.