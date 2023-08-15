На питчинге Фонда кино кинокомпания «Гром» представила мультфильм «Копейка» — русский аналог «Тачек». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Сюжет рассказывает о приключениях друзей-машин, которым придется преодолеть трудности и противостоять злым силам. Действие картины будет развиваться не только в России, но еще в Китае, Индии и арабских странах.
Персонажи будут меняться в зависимости от локации, где они находятся. В кинокомпании заявили, что договоренности о сотрудничестве есть уже почти со всеми российскими автомобильными брендами. Так, среди персонажей появились Запик («запорожец»), Копейка («ВАЗ-2101»), Веста («Лада-Веста») и другие.
Авторы проекта заявили, что хотели бы привлечь к небольшим ролям в мультфильме российских политиков. По их словам, многие уже дали свое согласие на участие, кроме «одного человека, с которым еще не разговаривали».
Ранее авторы российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» официально объявили имена актеров, которые исполнят в проекте главные роли.
Российскую версию Серкана Болата по имени Сергей сыграет Никита Волков («Трудные подростки»). Его партнершей станет Лиана Гриба («Триггер»). Героиню актрисы будут звать Саша.