Персонажи будут меняться в зависимости от локации, где они находятся. В кинокомпании заявили, что договоренности о сотрудничестве есть уже почти со всеми российскими автомобильными брендами. Так, среди персонажей появились Запик («запорожец»), Копейка («ВАЗ-2101»), Веста («Лада-Веста») и другие.