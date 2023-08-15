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«Хотите понять, хорошая песня или нет, — уберите музыку»: в твиттере спорят о поэзии Оксимирона*

Максим Саблин
Сегодня в 17:36

Пользователь твиттера возмутился тем, что текст новой песни Оксимирона* нисколько не похож на стихи. В ответ он получил урок литературы и поэзии.

@sebullllba послушал «Лигу опасного интернета» и остался разочарован. Трек показался ему неприятным, но главное, что его оттолкнуло, — это далекий от стихотворного текст, который очень сложно читать в отличие от произведений Егора Летова или Виктора Цоя.

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В чем именно сложность, пользователь уточнять не стал. Однако в другом комментарии он возмутился из‑за простоватых и странных, по его мнению, рифм.

Читатели тут же указали ему, что рифмы в рэпе могут быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. К тому же артисты в этом жанре часто используют собственные приемы, которые поэтам прошлого были недоступны.

Часть пользователей удивилась сравнению с Летовым и Цоем. По их мнению, рок-музыкантов вряд ли можно назвать влиятельными поэтами, а их сильные стороны были не только и не столько в сказанных словах.

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В ответах появился поэт и музыкант Леха Никонов, лидер «Последних танков в Париже». Он подтвердил, что между стихами и песнями есть существенная разница, а также обратил внимание на то, как признанные поэты-классики Иосиф Бродский и Анна Ахматова уделяли меньше времени рифмам, нежели их предшественники.

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Многих заинтересовал метод @sebullllba, который оценивал песни, выключив музыку, и они предложили распространить его на другие сферы искусства и жизни. Теперь в видеоигры можно не играть, за картинами — не ходить в музеи, а кино получится только слушать.

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* Мирон Федоров приказом Минюста признан иностранным агентом.

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Виктор ЦойМирон ФедоровЕгор ЛетовИосиф БродскийАнна Ахматова
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